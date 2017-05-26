В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу 35-летнего Рашада Джафарова и 32-летнего Наджмеддина Иманова.

Как сообщает 1news.az, судебная коллегия под председательством судьи Эйнуллы Велиева приговорила их к 15 годам лишения свободы.

Напомним, что согласно материалам следствия, подсудимые в поселке Забрат Сабунчинского района столицы совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки, подкараулив ее у дома.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 150.3.3. («Насильственные действия сексуального характера совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего четырнадцатилетнего возраста») Уголовного кодекса АР.

Отметим, что Рашад Джафарли и Наджмеддин Иманов получили максимальный срок тюремного заключения, предусмотренный этой статьей.

Тимур Рзаев, Э.Т.