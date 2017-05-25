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Общество

Пассажирка задержала движение автобуса BakuBus – ВИДЕО 25.05.2017 19:50

ООО BakuBus зафиксировало очередной факт неправильного поведения со стороны пассажира.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы ООО BakuBus Мансур Пириев, взрослая женщина, пассажир вошла в автобус через среднюю дверь и не оплатила проезд. Только после того, как водитель указал ей на это, женщина, разозлившись, вошла через переднюю дверь и в резкой форме высказала водителю свое недовольство.

 «Действия пассажира запечатлены с помощью камер видеонаблюдения. Мы просим всех пассажиров соблюдать правила этичного поведения», - подчеркнул М.Пириев и попросил пассажиров помочь в создании атмосферы общественного порицания подобных поступков.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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