Министерство внутренних дел изменило правила эвакуации автомобилей, внеся изменения в служебную инструкцию о Дорожно-патрульной службе.

Как сообщает 1news.az, в соответствии с изменениями, инспектор Дорожной полиции обязан:

- при обнаружении автомобиля, припаркованного в запрещенном месте или мешающего движению автомобилей и пешеходов, сфотографировать его (или сделать видеозапись), после чего составить административный протокол;

- затем инспектор должен известить о нарушителе дежурную часть и вызвать эвакуатор, о чем делается запись в «Журнал эвакуированных автомобилей»;

- после инспектор должен заполнить квитанцию об эвакуации автомобиля на штрафстоянку, в которой следует указать, какие видимые повреждения есть у автомобиля, а также записать, какие меры принимались для обнаружения владельца эвакуируемого автомобиля;

- затем члены бригады эвакуатора должны забрать автомобиль на штрафстоянку;

- если в процессе погрузки автомобиля на эвакуатор или во время того, как его уже погрузили на платформу, появится владелец автомобиля, отправка автомобиля на штрафстоянку не допускается – он должен быть спущен с эвакуатора и отдан владельцу;

- Эвакуатор также может использоваться для эвакуации поврежденных в ДТП автомобилей и бесхозных автомобилей, припаркованных на территории, где проводятся различные мероприятия.

Тимур Рзаев, Э.Т.