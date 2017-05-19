Недавно Лейла Алиева на своей странице в Instagram опубликовала фотографию первой леди Мехрибан Алиевой в процессе приготовления торта «Наполеон».

Фото Л.Алиева сопроводила комментарием «Мамин «Наполеон» самый вкусный на свете!»

Фотография вызвала множество откликов подписчиков, которые просили поделиться рецептом от первой леди, ведь известно, что каждая хозяйка всегда использует свои пропорции, в результате чего вкус одного и того же блюда у всех получается разным. Лейла Алиева не оставила без внимания просьбы подписчиков и опубликовала рецепт, который мы приводим ниже.

«Рецепт торта «Наполеон».

Тесто: 150 мл холодной воды, 2 яйца, 1 ст. ложка винного уксуса, 700 г муки и 400 г сливочного масла. Масло порубить с мукой, затем залить водно-яично-уксусной смесью. Замешиваем тесто, делим на 12 частей и ставим на час в холодильник. Каждый тонкий корж печем при температуре 200 С.

Крем заварной: 3 яйца взбиваем с 1,25 стакана сахарного песка и с 3 ст. ложками муки. Добавляем 1 литр молока. Ставим на огонь, мешаем до закипания и загустения. Остужаем. Добавляем в смесь добела взбитое сливочное масло (100 г). Хорошо вымешиваем и ставим в холод. Остальное просто».

Лейла Мамедова