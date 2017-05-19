Самые низкие показатели уровня самоубийств в Европе зафиксированы в Азербайджане.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на politnavigator, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала статистику уровня самоубийств в мире.

В процентном соотношении самоубийств на каждые 100 тыс. человек населения самый низкий показатель уровня самоубийств в Европе зафиксирован в Азербайджане - 3,3%.

Далее следуют Таджикистан (4%), Албания (4,3%), Греция (4,3%), Кипр (4,7%), Армения (5,4%), Израиль (5,5%), Босния и Герцеговина (6%), Мальта (6%) и замыкает десятку Грузия (6,7%).

В Украине и России показатели уровня самоубийств составили 20,1%.

Самый высокий уровень самоубийств в Европе - в Литве (32,7%). Затем следуют Казахстан (27,5%), Беларусь (22,8%), Польша (22,3%) и Латвия (21,7%).

Тимур Рзаев, Э.Т.