Во исполнение поручения Президента Азербайджана Ильхама Алиева, после ремонта открыта автомобильная дорога Бинагади – Мехтиабад в Бинагадинском районе Баку.

Как заявил 1news.az руководитель пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, новая дорога объединяет три населенных пункта, в которых проживают около 85,6 тысячи человек.

Общая протяженность дороги – 3,9 километра, ширина – 9-11 метров. Всего на дороге уложено 42 тысячи квадратных метров асфальтобетона, а также 7700 погонных метров новых бордюров. Помимо этого, здесь обустроены тротуары, установлена новая система освещения и т.д.

Основная цель реализации этого проекта - обеспечить транспортную связь населенных пунктов, расположенных на Абшеронском полуострове, со столицей, облегчить связь бакинских поселков с центральными автомагистралями Азербайджана, снизить транспортную нагрузку на центр Баку.

Тимур Рзаев, Э.Т.