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Общество

В США скончался известный американский историк Фируз Каземзаде 18.05.2017 21:45

17 мая в США скончался известный американский историк, эксперт в области истории Азербайджана и Закавказья, заслуженный профессор истории Йельского университета Фируз Каземзаде.

Фируз Каземзаде, азербайджанец по национальности, родился 27 октября 1924 года в Москве, где его отец работал в посольстве Ирана. После получения начального образования в Москве, он уехал в США и в 1944 году поступил в Стенфордский университет, который окончил с отличием в 1946 году, а через год окончил магистратуру в том же университете. В 1950 году он защитил докторскую по истории России в Гарвардском университете. В 1954-1956 гг Ф.Каземзаде преподавал в Гарвардском университете, затем перешел в Йельский университет.

Каземзаде является автором ряда книг по истории России и Ирана, а также многочисленных статей и рецензий для авторитетных научных журналов. В Азербайджане он наиболее известен своими книгами «Борьба за русский Азербайджан, 1918-1920», опубликованной Стэндфордским Университетом в 1947 г., «Борьба за Закавказье (1917-1921)», опубликованной в 1981 г. и др. В 1998-2003 гг. Ф.Каземзаде был членом Комиссии США по международной религиозной свободе.

АЗЕРТАДЖ

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