Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Тома Песке разместил на своих страницах в социальных сетях Facebook и Twitter фото Азербайджана, сделанное с космического корабля.

Как сообщает 1news.az, там же над фотографией он написал «Совершенные геометрические области в Азербайджане».

В социальных сетях Тома Песке публикует видео о своей работе на МКС и интересные снимки из космоса.

Тома Песке является самым молодым астронавтом Европейского космического агентства. В 2009 году он был отобран из 8413 кандидатов, перед зачислением работал пилотом самолета Airbus-320s в авиакомпании Air France.

Тома Песке сейчас находится в космическом полете на корабле «Союз МС-03», который стартовал 17 ноября 2016 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.