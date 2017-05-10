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Общество

Абитуриент из высокогорного села набрал самый высокий балл на вступительных экзаменах 10.05.2017 11:25

8 мая Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ГЭЦ, абитуриенты, участвовавшие в экзаменах, войдя на интернет-страницу ГЭЦ, могут ознакомиться с их результатами и графическим изображением ответных карт.

Абитуриенты также могут узнать результаты экзамена, отправив номер своей работы на мобильный номер 7727.

В сообщении указывается, что из подавших документы на участие в экзаменах 30239 абитуриентов 706 не приняли в нем участия.

За нарушение правил от экзамена были отстранены 24 абитуриента, а их результаты аннулированы.

На экзаменах ответили на все вопросы и набрали 700 балов по I группе специальностей пять абитуриентов (выпускники средней школы высокогорного села Лагич Исмаиллинского района, школы-лицея №220 города Баку, лицея имени академика З.Алиевой, средней школы №162, школы-лицея №26 города Гянджа), по IV группе специальностей – два абитуриента (выпускники Сумгайытской гимназии естественных наук, лицея «Зякалар» №287 города Баку).

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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