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Общество

Открытие «Евровидения-2017»: в посольстве Украины в Баку собрались поклонники конкурса – ФОТО – ВИДЕО 08.05.2017 19:34

В воскресенье, 7 мая, на территории посольства Украины в Баку состоялся дипломатический прием, в рамках которого был проведен совместный просмотр церемонии открытия «Евровидения» в Киеве.

Об этом говорится в сообщении на сайте посольства Украины.

На мероприятии присутствовали главы и представители дипломатических миссий зарубежных стран в Азербайджане, представители органов власти, бизнеса и СМИ, члены украинской диаспоры в Азербайджане.

Специальными гостями посольства Украины стали победитель «Евровидения-2011» от Азербайджана Эльдар Гасымов и участница «Евровидения-2014» и украинского шоу «Голос страны-4» Диляра Кязимова, а также финалист азербайджанского шоу «Голос страны» Гусейн Абдуллаев.

Кроме того, мероприятие посетили лауреат всеукраинских и международных конкурсов, участница шоу «Голос Азербайджана» Анастасия Будаква и лауреат всеукраинских конкурсов Юлия Топчий.

В своей речи посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко отметил, что подготовка и проведение Евровидения происходят в сложных для Украины условиях, связанных с продолжающимся конфликтом на востоке страны.

Руководство государства, правительство и мэрия Киева сделали все возможное, чтобы «Евровидение» в Украине прошло на уровне, соответствующем стандарту этого международного конкурса, сказал посол.

Символическим, по словам главы дипломатической миссии Украины, является то, что начало «Евровидение-2017» совпадает с памятными датами, связанными с участием Украины во Второй мировой войне - 8 мая Украина отмечает День памяти и примирения, а 9 мая – День Победы над нацизмом.

Полуфиналы «Евровидения» состоятся 9 и 11 мая, а финал – 13-го. В Азербайджане прямую трансляцию упомянутых мероприятий будет осуществлять в эти дни с 23:00 по местному времени телеканал ITV.

Гости посольства пожелали Украине успешного проведения этого важного мероприятия.

Елена Остапенко, Э.Т.

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