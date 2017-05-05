USD1.7026
EUR1.8702
RUB0.0290
Brent47.38
WTI44.45
Золото2 091.56
S&P 500 Index2 389.52
Nikkei 22519 445.70
Общество
Bu xəbər
azərbaycanca

Михаил Гусман: У Полада Бюльбюльоглу есть большие шансы стать генеральным директором ЮНЕСКО 05.05.2017 15:56

«Я уверен, что у Полада Бюльбюльоглу есть большие шансы быть избранным на пост генерального директора ЮНЕСКО».

Как сообщает 1news.az, об этом в рамках проводимого в Баку IV Всемирного форума межкультурного диалога заявил первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС Михаил Гусман.

«Полад Бюльбюльоглу - достойный кандидат, хотя там конкуренция очень большая, есть представители Китая, Франции, представители арабских стран, Египта, Ливана», - сказал он.

По его словам, Полад Бюльбюльоглу - очень крупный деятель культуры мирового уровня.

«Его хорошо знают в мире как выдающегося деятеля культуры, который сделал многое для сохранения мирового культурного наследия. Он участвовал в проектах по всему миру», - сказал он.

М.Гусман указал, что у Полада Бюльбюльоглу есть принципиальное преимущество перед своими конкурентами.

«Он является деятелем культуры. Кроме того, у него есть государственный опыт работы. Такого сочетания нет ни у одного из его конкурентов. Тот факт, что Азербайджан выдвинул своего кандидата, говорит о том, что здесь имеются выдающиеся люди, которые могут представлять свою страну на высших должностях мировой политической сцены», - сказал он, отметив, что решение будет принято исполкомом осенью.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

497количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Названа предварительная причина смерти мальчика, скончавшегося в Азербайджане во время обрезанияНазваны нерабочие дни в июне - КАЛЕНДАРЬУ жительницы Британии в ухе поселился паук - ФОТОФахрия Эвджен отказалась от свадьбы в день своего рождения – ФОТОРаботы азербайджанской художницы покорили парижскую аудиторию – ФОТОВ Баку девушка пыталась утопиться из-за несчастной любвиРумия Агаева: «Каждый раз, когда исполняла эротические сцены, казалось, что сейчас в меня полетит помидор…» - ФОТОСтарший вице-президент flydubai Джейхун Эфенди: «Более 70% пассажиров flydubai, прилетающих в Баку, также посещают Габалу»Фархад Ашурбейли: «Почему в каждом уголке планеты едят пиццу, но не знают об азербайджанских кутабах?» - ФОТООфициальный курс маната ко всем валютам на 5 мая

НОВОЕ НА САЙТЕ

5 мая17:08 Главный педиатр: В Азербайджане почти половина всех матерей не кормит детей грудным молоком по субъективным причинам17:07 Увеличивается число азербайджанских туристов, посещающих Венгрию – Посол17:05 Глава МИД Азербайджана: Баку придает важность развитию связей с африканскими странами17:04 Кристоф Даум: «Можно отставать от Германии или Испании, но мы проигрываем Азербайджану»17:00 Ответственность за смерть матери двоих детей: Что ждет несовершеннолетнего сына бизнесмена? - ФОТО16:52 Акула атаковала порноактрису во время подводной фотосессии – ВИДЕО16:44 Бывший велосипедист Synergy Baku выиграл третий этап «Тура Азербайджана»16:36 На одной из оживленных улиц Баку увеличена разрешенная скорость – ФОТО16:34 Армения придает карабахскому конфликту значение христианско-мусульманского противостояния – Зияфет Аскеров16:28 Гумбольдская конференция – вотум доверия азербайджанскому мультикультурализму16:20 Президент Азербайджана встретился с генсеком Всемирной туристской организации16:12 Криштиану Роналду: «Продолжайте меня ненавидеть!» - ВИДЕО16:04 Дорожная полиция анонсировала массовую эвакуацию автомобилей в Баку15:56 Михаил Гусман: У Полада Бюльбюльоглу есть большие шансы стать генеральным директором ЮНЕСКО15:48 Четверть французов не собирается на второй тур президентских выборов