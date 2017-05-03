Пассажирка одного из городских автобусов в Баку набросилась с кулаками на водителя за то, что он отказался останавливаться в неположенном месте.

Как сообщает новостной сайт Xezerxeber, инцидент произошел в 3-м микрорайоне Баку в автобусе, следовавшем маршрутом №61.

Отказ водителя остановить автобус там, где того требовала пассажирка, привел к тому, что между водителем и женщиной возник спор. Женщина разнервничалась настолько, что перешла к оскорблениям.

Спор продолжался несколько минут, и, прежде чем выйти из автобуса, женщина выместила свою злость - она подошла к водителю, несколько раз ударила его и порвала на нем рубашку.

Отметим, что в соответствии со статьей 346.3 Кодекса об административных правонарушениях, штраф водителя пассажирского автобуса за остановку в неположенном месте составляет 100 манатов и 4 балла. Помимо этого, водителю грозит штраф и со стороны компании-перевозчика.

Xezerxeber сообщает, что компания-перевозчик положительно оценила действия водителя Ровшана Сулейманова в произошедшем инциденте и выдала ему премию.

Елена Остапенко, Э.Т.