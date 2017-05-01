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Общество

В Баку жених и невеста застряли в лифте в день свадьбы - ВИДЕО 01.05.2017 10:31

В одной из новостроек, расположенных возле станции метро «20 Января» в Насиминском районе Баку, свадьба омрачилась неприятным инцидентом.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, 11 человек, ехавших в грузовом лифте, застряли в шахте.

На место оперативно прибыли спасатели МЧС, которые вызволили людей из лифта. Пострадавших (и уж тем более погибших, как написал ряд СМИ) в результате происшествия нет.

Отметим, что по данным районного управления полиции, в лифте застряли жених и невеста, направлявшиеся на собственную свадьбу, а также ехавшие с ними родители и гости торжества. После небольшой заминки, связанной с лифтом, они все благополучно направились на свадьбу.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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