29 апреля начавшееся с Каспия путешествие воды IV Игр исламской солидарности продолжилось в Гусаре, считающемся северными воротами Азербайджана.

Вечером в Парке имени генерала Махмуда Абилова состоялся фестиваль воды, запомнившийся приятными моментами.

Участников фестиваля проинформировали о IV Играх исламской солидарности «Баку-2017», было отмечено, что на международных спортивных соревнованиях за медали будут бороться более 3 тысяч спортсменов из 57 стран. Основная цель стартующих через 12 дней Игр исламской солидарности - укрепление духа солидарности и сотрудничества среди исламских стран, развитие связей между мусульманской молодежью.

Затем участники фестиваля посмотрели кадры начала водного путешествия IV Игр исламской солидарности «Баку-2017», передачи Президентом Ильхамом Алиевым ребенку из Гусара сосуда с каспийской водой. Был показан путь, пройденный водой, взятой из Каспийского моря, в том числе гусарский этап.

После просмотра на сцену были приглашены несущие воду заслуженный тренер республики Джарулла Шингаров, многократный чемпион Азербайджана по ледолазанию, альпинист Ренат Рагимханов, шахматист-любитель Метин Бадалов.

На фестивале, прошедшем в атмосфере настоящего праздника, жители Гусара и гости города в течение нескольких часов наблюдали за интересными выступлениями. Зрители аплодисментами встретили выступления танцевальной группы «Мирвари» и певицы Джамили Заловой. Фестиваль завершился грандиозными водными эффектами и фейерверком.

Очередной остановкой начавшегося с Каспия путешествия воды станет город Губа.

Напомним, что гусарский этап начавшегося с Каспия путешествия воды IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» стартовал 29 апреля взятием воды из водопада близ села Лаза.

Село Лаза знаменито своей уникальной природой. Это село, расположенное у подножия Шахдага на северо-восточных отрогах Кавказского хребта, называют также краем водопадов Азербайджана. В селе более 10 горных водопадов, что является одним из основных факторов, привлекающих сюда местных и иностранных туристов. Плато, на котором расположено село, находится на высоте 1300 метров над уровнем моря. В селе можно встретить туристов как в зимний, так и летний сезон. Зимой большинство водопадов замерзает, создавая причудливый пейзаж. На заледеневших водопадах проводятся соревнования по ледолазанию международного и местного значения.

Заслуженный тренер республики Джарулла Шингаров, многократный чемпион Азербайджана по ледолазанию, альпинист Ренат Рагимханов, шахматист-любитель Метин Бадалов, наполнив водой из водопада медный сосуд с логотипом «Баку-2017», отправились на фестиваль воды, организованный в парке имени генерала Махмуда Абилова в городе Гусар. Этот сосуд с водой будет продемонстрирован 12 мая на церемонии открытия «Баку-2017».

Затем в рамках программы Domestic Grassroots, включенной в IV Игры исламской солидарности «Баку-2017», в Гусарском Олимпийском спортивном комплексе состоялось региональное спортивное мероприятие. В различных спортивных конкурсах, организованных среди школьников, приняли участие 100 учеников из 5 школ - 50 девочек и 50 мальчиков.

Выступившие на мероприятии заместитель главы Исполнительной власти Гусарского района Зоя Эльдарова, руководитель проекта Ульвия Акберова, звездные послы IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» и известные участники телепередачи «Бу шехерде» Рафаэль Искендеров, Джошгун Рагимов и Мушфиг Аббасов отметили значение престижных соревнований, которые пройдут в Баку в следующем месяце, пожелали успехов школьникам.

Затем стартовали соревнования. Школьники испытали свои силы в различных видах спорта. Музыкально-развлекательное спортивное мероприятие подарило участникам хорошее настроение.

Победителям от имени Операционного комитета были вручены кубок, сертификат, справочники, а команде-победительнице - билеты на церемонию закрытия IV Игр исламской солидарности «Баку-2017».

Участник международных соревнований по ледолазанию, неоднократный чемпион Азербайджана в этом виде спорта, альпинист Ренат Рагимханов выразил чувство гордости оттого, что является участником водного путешествия, стартовавшего с Каспия. «Выражаю глубокую признательность всем болельщикам, поддержавшим меня на всех мероприятиях с моим участием. Успех спортсмена зависит не только от постоянных тренировок, но и поддержки болельщиков, поэтому призываю всех поддержать нашу сборную на Играх «Баку-2017». Азербайджан уже известен в мире как страна, где проходят спортивные соревнования высокого уровня. Спортивный мир все еще приводит в пример другим проведенные в Баку первые Европейские игры. Я также участвовал в спуске факела первых Европейских игр с Пламенных башен. Счастлив, что представлен в столь престижных соревнованиях», - сказал, делясь впечатлениями, Ренат Рагимханов.

Начавшееся с Каспия водное путешествие, которое охватит в течение 37 дней 15 регионов нашей страны, преодолев расстояние в 3 тысячи километров, завершится 12 мая в Баку церемонией открытия IV Игр исламской солидарности. Дети и спортсмены из различных городов и районов нашей страны в следующем месяце будут приветствовать чистой водой из озер, рек, водопадов и родников Азербайджана делегации более 50 государств исламского мира, которые соберутся в Баку.

АЗЕРТАДЖ