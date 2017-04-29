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Общество

Руководители ГПС и Госкомтаможни проверили организацию службы в аэропорту Гейдара Алиева 29.04.2017 17:49

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС), командующий пограничными войсками Эльчин Гулиев и председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев проверили организацию службы в Международном аэропорту Гейдара Алиева.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе ГПС, руководители ведомств положительно оценили исполнение поручений, исходящих из Распоряжения Президента республики Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по развитию потока туристов в Азербайджан» от 20 февраля, а также задач в связи с проведением IV Игр исламской солидарности и этапа Формулы 1. Был проведен обмен мнениями по усилению совместной деятельности.

Ими были даны конкретные поручения и рекомендации с целью ускорения и повышения эффективности процесса пограничного и таможенного контроля над лицами и транспортными средствами, пересекающими государственную границу республики.

Было отмечено, что в будущем подобные меры будут реализованы на других погранично-пропускных пунктах.

Талыб Бархудаев, И.А.

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