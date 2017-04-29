35 студентов Бакинской высшей школы нефти (БВШН), обучающихся по специальности «Нефтегазовая инженерия», в рамках сотрудничества между вузом и компанией BP совершили поездку на производственный участок ATA (Amec-Tekfen-Azfen).

Как сообщили в БВШН, целью поездки стало ознакомление студентов со строительно-монтажными работами, которые ведутся на участке для проекта «Шахдениз-2» и повышения уровня их практических знаний.

Во время поездки для студентов был проведен инструктаж по технике безопасности, а также главный менеджер проекта Алистер Андерсон и инженер проекта Алистер Майр выступили с презентацией. Кроме того, студентов подробно проинформировали о проекте «Шахдениз-2», основных его этапах и сроках реализации. Было отмечено, что строительство на производственно-монтажном участке ATA близится к завершению. Отправка и установка верхних строений в море запланированы на вторую половину текущего года.

После презентации студенты в сопровождении представителей компании побывали на верхних строениях платформ, возводимых на участке ATA.

В рамках сотрудничества Высшей школы с компанией BP в Азербайджане было организовано несколько поездок студентов на Сангачальский терминал и производственный участок ATA, а руководители и специалисты компании провели более 30 презентаций в БВШН. Мероприятия в рамках сотрудничества, проводимые с 2014 года, являются частью учебного процесса вуза.

Талыб Бархудаев, И.А.