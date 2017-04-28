Двое подростков, спускающиеся с крыши новопостроенного здания на пересечении улиц С.Рагимова и С.Вургуна и рискующие сорваться вниз каждую секунду, случайно попали в объектив мобильного телефона одного из работников находящегося рядом офисного центра.

Женщина, возмущаясь, попыталась предупредить ребят об опасности. Когда ее слова не возымели действие, она пригрозила вызвать полицию.

Слава Богу, эти дети остались живы: не сорвались с крыши высотного здания. Это значит, их родителям сегодня не пришлось оплакивать глупую и нелепую смерть своих чад. Ну, что до родителей подростков, думаем, они смогут узнать на этих кадрах своих детей, и всыпят им за такой неоправданный риск по первое число.

Как удалось узнать 1news.az у мужчины, который раньше работал охранником строящегося здания, а сейчас – просто присматривает за ним (он работает во дворе рядом), случай этот – не первый.

- Эти подростки приходят сюда постоянно. Они взбираются по пожарной лестнице наверх, чтобы снять на телефон свои «подвиги». Я уже устал их гонять. Когда меня видят, убегают, но я не могу следить на ними постоянно. Уже не раз я вызывал полицию, и сегодня тоже вызвал, полицейские из 22-го отделения уже приезжали, но… дети успели убежать. Они глупые, не понимают, что я за них беспокоюсь – ведь если они сорвутся оттуда, то в лучшем случае, сломают себе что-нибудь. А в худшем – и говорить не хочу. Здание высотное, а лестницы тут – железные. Они не понимают, что делают!.. – сказал нам мужчина.

Мы бы хотели сказать несколько слов подросткам, которые благодаря этому видео скоро станут очень популярными, на что и надеялись. Правда, их популярность будет несколько в ином формате. Так вот, любители риска, знаете ли вы, какие видео в ютубе набирают максимальное количество просмотров? Нет, не те, где звезды паркура, рискуя жизнью, балансируют на краю пропасти. А те, где итогом такого риска становится смерть, зачастую – в прямом эфире. Если вы хотите стать героями посмертно – дерзайте.

Если все же нет – подумайте о людях, которые пострадают от вашей глупости. Подумайте, как тяжело будет вашим родителям. Ваши «подвиги» на крышах – это не геройство, это – глупость из серии «слабоумие и отвага».

А если нет, если у вас есть хоть маленькая доля ответственности за свою жизнь, если вы хоть немного любите своих родителей, задумайтесь! Вам не хватает адреналина? Займитесь профессиональным спортом, спортивной гимнастикой, альпинизмом, наконец, - благо, сегодня в Азербайджане это возможно.

А родителям этих подростков советуем обязательно принять меры и провести со своими детьми воспитательную беседу.

В заключение отметим, что данный случай не остался незамеченным, и полиция уже ищет героев видео.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД, в подобных случаях необходимо обратиться на горячую линию «102» или же на горячую линию МЧС «112».

- Нам необходимо расследовать данную информацию, - сказал заместитель главы пресс-службы МВД Орхан Мансурзаде, добавив, что обязательно представит нам подробности расследования.

Так что держитесь, «скалолазы», вас ищет полиция.

Натали Александрова, Эльшан Рустамов