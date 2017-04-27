В арсенале инвесторов есть множество инвестиционных инструментов, которые они широко применяют в своей инвестиционной деятельности.

В зависимости от особенностей страны количество этих инструментов снижается или увеличивается. В роли инвестиционных инструментов в Азербайджане выступают банковские вклады, драгоценные металлы и недвижимость.

Центр стратегических исследований при Группе компаний AS Group Investment прогнозирует, что недвижимость в ближайшие годы останется самым выгодным инвестиционным инструментов. В условиях приостановления 20-летней ипотеки и острой конкуренции строительные компании объявляют различные скидки. В этой связи еще больше расширяются возможности приобретения недвижимости на выгодных условиях.

Но при выборе необходимо соблюдать ряд правил. Если квартира приобретается именно в целях инвестирования, то более целесообразно ее приобретать в строящихся жилых домах. В частности, ценовая разница между строящейся и уже построенной квартирой порой достигает до 100%. Выждав благоприятный момент, инвестор может купить квартиру в строящемся здании по еще более выгодной цене. Для примера отметим, что в расположенном вблизи метростанции «Элмляр Академиясы» жилом комплексе премиум-класса Renessans Palace до 31 мая цена 1м² снизилась на 300 AZN и начинается с 1500 AZN. Следует отметить, что в этом комплексе цены вне компании стартуют с 1800, а средняя цена составляет 1950 AZN. Комплекс будет сдан в эксплуатацию в конце этого года, и, согласно ценовой политике, к концу следующего года цена 1м² достигнет 2500 AZN. Таким образом, правильно инвестировав уже на начальном этапе, можно заработать более 60%.

Рост цен в процессе строительства является общей тенденцией, которая наблюдается как на рынке недвижимости Азербайджана, так и других стран. Есть жилые комплексы, где во время строительства цена 1м² составляла 800 AZN, а сейчас достигает 5000 AZN. С другой стороны, следует учитывать, что Renessans Palace будет сдан в эксплуатацию в конце этого года. Сдача квартир в аренду, площадью которых составляет 60-70 м², и которые расположены близ комплекса, у станции метро «Элмляр Академиясы», приносит ежемесячный доход в размере 500 AZN или 5% годовых.

Но следует учитывать, что наравне со сдачей квартир в аренду, инвестор может получить доход от роста цен на недвижимость. В большинстве стран мира, в особенности в странах, где наблюдается экономический рост, стоимость недвижимости имеет тенденцию к росту. В 2000-2017 годах цена квадратного метра в Баку в долларовом эквиваленте возросла приблизительно на 350%, в манатном рост цен выглядит еще более убедительным – в 7 раз. Для сравнения отметим, что в Москве средняя цена квадратного метра за аналогичный период возросла приблизительно на 300%, Лондоне - 200%, Париже – 180%. Именно эти города обладают высокой инвестиционной привлекательностью, вследствие чего здесь был зафиксирован наибольший рост цен.

В Баку устойчивый ценовой рост связан с высоким спросом на жилую недвижимость. Согласно информации Государственного комитета Азербайджана по статистике, в 2016 году площадь жилья на душу населения составила 17,8 м². Интересно, что этот показатель не изменился с 2011 года. Хотя за эти годы общая площадь жилого фонда увеличилась на 11,7 миллиона м². Таким образом, как показывает статистика последних лет, динамичное строительство жилья за последние годы в самом лучшем случае компенсирует темпы роста численности населения. Если учитывать, что Баку - наиболее развитый город Азербайджана и привлекательный для трудовой деятельности и жизни, спрос на жилье здесь еще долгие годы будет высоким, что будет влиять на ценовую ситуацию. Это мнение находит свое отражение в ценовой статистике последних лет. С января 2015-го по январь 2017 года цены на рынке недвижимости снизились на 1,5%. В то время как в новостройках за этот период был зафиксирован рост на 1%.

Очевидно, что правильное и своевременное инвестирование в недвижимость может принести в течение 3-х лет до 100% доходности. В условиях Азербайджана ни один инвестиционный инструмент не обладает такой высокой доходностью.

На правах рекламы