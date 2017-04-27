В этом году в столице Азербайджана будет проводиться престижное международное мультиспортивное мероприятие — IV Игры исламской солидарности.

Ведущие спортсмены из более чем 50 стран мира, а также миллионы зрителей, в восторге наблюдающих за Играми, примут участие в захватывающем дух событии, представляющим собой единство, мир, уважение и совершенство. В течение более 10 дней Баку будет домом для тысячи спортсменов, стремящихся победить в зрелищных соревнованиях.

Нет ни одного аспекта мультиспортивных событий, который не поддерживался бы компьютерными системами. Информационные технологии позволяют Организационному комитету планировать, организовывать, а также управлять спортивными соревнованиями. Для наиболее эффективного предоставления ряда вспомогательных услуг, начиная от планирования мероприятий и заканчивая обслуживанием сложной инфраструктуры на спортивных площадках, Операционный комитет по проведению в Азербайджане Игр исламской солидарности (AISGOC) опирается на технологические системы и приложения. IT-инфраструктура, созданная для AISGOC, состоит из сотен сетевых коммутаторов, тысяч компьютеров и современного центра обработки данных, в котором размещаются важнейшие программные и корпоративные приложения. Для успешного проведения Игр каждый компонент этой сложной инфраструктуры должен работать бесперебойно.

Eurodesign гордится тем, что является технологическим партнером AISGOC и предоставляет технологические решения и услуги для проведения IV Игр исламской солидарности. Компания Eurodesign выбрана со стороны AISGOC с целью создания сетевой инфраструктуры, разработки программных приложений, управления несколькими проектами и поддержки логистических услуг для Организационного комитета Игр исламской солидарности. За очень ограниченный промежуток времени Eurodesign установила сетевую инфраструктуру, системы голосовой связи, а также разработала специализированные программные решения для Организационного комитета.

“Огромный опыт, накопленный в ходе проведения первых Европейских игр, помогает Eurodesign обеспечивать надежную и устойчивую IT-инфраструктуру для IV Игр исламской солидарности. Технологическая архитектура, разработанная компанией Eurodesign, удовлетворяет как технические, так и бизнес-требования. Мультиспортивные события такого масштаба не могут позволить себе какую-либо задержку; следовательно, каждая IT-система должна быть создана в назначенное время. До начала Игр осталось меньше 20 дней, и мы от имени Eurodesign уверены в качестве проделанной нами работы, обязуясь предоставить надежные услуги по обеспечению бесперебойной работы IT-систем во время проведения Игр», — отметил директор по технологиям компании Eurodesign Сабир Агвердиев.

Ролью Eurodesign в IV Играх исламской солидарности является содействие расширению цифровых возможностей организации путем предоставления решений и приложений, необходимых для управления мультиспортивным событием, проводимым на международном уровне. Будучи технологическим партнером, мы разработали бизнес-приложение Competition Schedule, специально предназначенное для управления Графиком соревнований, и Materials Delivery для осуществления контроля над доставкой материалов на все спортивные площадки. Трудно недооценить роль волонтеров в осуществлении мультиспортивных событий. Волонтеры являются уважаемыми членами большой семьи профессионалов и энтузиастов, работающих в AISGOC. Eurodesign внес вклад в полную интеграцию сообщества волонтеров в Организационный комитет путем создания Volunteer Training Portal. С почти двумя тысячами сотрудниками, работающими в рамках подготовки к Играм, AISGOC стал предприятием, требующим процесса эффективного рекрутинга. Interview Management System, разработанная компанией Eurodesign, позволила команде по управлению персоналом быстро и эффективно провести интервью с лучшими специалистами своего дела. Приложение Pharmacy Distribution, разработанное Eurodesign, играет важную роль в понимании потребностей отдельных лиц, а также в предоставлении эффективного решения для допинг-контроля. Document Management System, установленная Eurodesign, обеспечивает оперативное командное взаимодействие в рамках организации, помогая сотрудникам AISGOC выполнять свою повседневную работу в безопасной и упрощенной форме. Специальная команда профессионалов по логистике и складским услугам, предоставляемым Eurodesign, помогла поддержать эффективные дистрибьюторские услуги на протяжении реализации всего проекта, а также управлять международными, региональными и внутренними поставками как в, так и из офисов AISGOC.

Компания Eurodesign удостоена чести быть технологическим партнером AISGOC в безупречном проведении IV Игр исламской солидарности «Баку-2017».