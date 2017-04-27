Некоторые пляжи в республике не соответствуют стандартам, на низком уровне оказываются услуги, не соблюдаются в должной мере меры безопасности.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

Выступая 27 апреля в Лянкяране в ходе обсуждения Плана мероприятий по развитию пляжного туризма в Азербайджанской Республике на 2017-2020 годы, министр указал, что в Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патенту представлены подготовленные соответствующие стандарты по развитию пляжного туризма.

Было указано, что в рамках плана мероприятий до начала пляжного сезона планируется открытие в Баку – 6 частных, 6 общественных, в Хачмазе - 2 частных, 2 общественных, в Лянкяране - 2 частных и одного общественного, в Астаре одного частного, одного общественного пляжа.

Следует отметить, что во встрече принимали участие руководители исполнительных властей Лянкярана, Масаллы, Нефтчалы и Астары, главы структурных подразделений министерства, представители туристических организаций и другие.

Эльшан Рустамов, Г.Р.