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Общество

PwC и SAP организовали бизнес-форум на тему «Технологии в меняющемся мире» 27.04.2017 16:47

В четверг, 27 апреля 2017 года, PwC и SAP организовали бизнес-форум «Технологии в меняющемся мире», который прошел  в отеле Four Seasons Баку.

В этом все более меняющемся мире компаниям нужно приспосабливаться к реалиям, обусловленным глобальным технологическим прогрессом. Азербайджан находится в середине этого процесса трансформации, и есть сильная воля правительства и компаний достичь более высокого уровня прозрачности и повысить эффективность бизнес-процессов за счет инноваций.   

«Конкурентоспособность и успех компании на современном рынке во многом зависит от нашей способности быстро и проактивно управлять внешними и внутренними изменениями. Эффективные системы управления позволяют нам повысить нашу конкурентоспособность за счет оптимизации и стандартизации бизнес-процессов в соответствии с международным передовым опытом, а также обеспечения оперативной и финансовой прозрачности.  Одним из ключевых этапов на пути построения эффективной системы управления является внедрение новейших информационных технологий», - отметил на церемонии открытия вице-президент SOCAR Сулейман Гасымов. 

Согласно результатам 20-го Ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира, проведенного PwC, скорость технологических изменений (70%) находится среди 5 наиболее важных вопросов, которые вызывают беспокойство руководителей крупнейших компаний по всему миру. 93% руководителей крупнейших компаний полагают, что технология существенно изменит конкуренцию в ряде отраслей в течение ближайших пяти лет.

«Очевидно, что глобальная цифровая трансформация сильно повлияет на бизнес-операции компаний по всему миру. В PwC мы твердо верим, что технологическая трансформация - это важный стратегический шаг, который должен быть предпринят руководством для обеспечения долгосрочного и устойчивого развития. Будучи компанией, развивающейся под воздействием технологического прогресса, мы были частью этого процесса и помогли нашим клиентам стать успешными, используя наши знания и предоставляя им высококачественные решения от стратегии до реализации», - сказал партнер Консультационной практики PwC Азербайджан Эмин Шихгаибов. 

Программа форума включала широкий спектр вопросов, связанных с процессом цифровой трансформации, в том числе с изменениями технологий и людей, последних тенденций и мировой практики, основанных на результатах последних исследований, проведенных PwC и SAP. Среди выступающих были представители правительства и высококвалифицированные международные и местные эксперты из PwC и SAP. В форуме приняли участие крупные компании, государственные организации и бизнес-объединения, заинтересованные в осуществлении процесса цифровой трансформации.

«Цель проведения нашего бизнес-форума совместно с PwC – помочь азербайджанским компаниям, заинтересованным в трансформации, подготовиться к переходу: расставить приоритеты и выбрать подходящие цифровые инструменты. За плечами SAP более 40 лет успешной работы с государственными и коммерческими организациями по всему миру, а портфель решений компании насчитывает 400+ решений для более чем 26 индустрий. Мы рады предоставить нашу экспертизу рынку Азербайджана», - отметил Руфат Гаджиалибеков, управляющий директор SAP в Азербайджане.  

Объединив управленческий консалтинг с «ноу-хау» информационных технологий, PwC и SAP выразили свою твердую решимость оказывать поддержку правительству и компаниям в претворении в жизнь успешной цифровой трансформации и получении большей отдачи от своих инвестиций.

О PwC

Целями PwC являются построение доверительных отношений в обществе и решение важных проблем. PwC представляет собой сеть фирм в 157 странах мира, объединяющую свыше 223 тыс. специалистов, которые оказывают услуги в области аудита, бизнес-консультирования и налогообложения на высоком уровне. Получить более подробную информацию о PwC, а также оставить свои комментарии можно по следующему адресу: www.pwc.com.

Более 140 специалистов из 6 стран работают в PwC Азербайджан, делясь своими идеями, ценностями, опытом и решениями для разработки новых перспектив и практических советов для наших клиентов.

Под PwC понимается глобальная сеть компаний PwC и/или одна или более фирм, входящих в глобальную сеть компаний PwC, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом.   Более подробную информацию можно найти на сайте: www.pwc.com/structure.

О SAP

Компания SAP активно работает на азербайджанском рынке уже довольно давно. Сегодня компания обслуживает более 30 клиентов, предоставляя им технологии и опыт для решения своих бизнес-задач. В свете нынешней экономической ситуации компании стремятся сосредоточиться на оптимизации своих бизнес-процессов и быстро адаптируются к новой реальности. Для достижения этих целей топ-менеджменту необходимо рассмотреть более комплексный подход к использованию ИТ-систем.

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PwC и SAP организовали бизнес-форум на тему «Технологии в меняющемся мире»
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