В пятницу, 28 апреля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, умеренный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +8 до +11, днем - от +17 до +22 градусов. Непосредственно в столице ночью - от +8 до +10, днем - от +20 до +22 градусов.

Атмосферное давление повысится до 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью будет равна 70–80%, днем - 40–50%.

В районах Азербайджана 28 апреля также преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +7 до +12, днем - от +20 до +25 градусов. В горах ночью - от 0 до +5, днем - от +8 до +13 градусов.

Гидрометцентр ранее отмечал, что 26–28 апреля на Абшеронском полуострове будет наблюдаться умеренное колебание метеорологических показателей, что благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.