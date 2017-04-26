Многие привыкли, что после уборки комнаты в отеле всё выглядит чисто и ожидаемо аккуратно. Но один посетитель отеля Chirag Plaza в Баку решил раскрасить серые дни горничных яркими красками.

Как сообщает издание 22 words, одному постояльцу отеля в Азербайджане было очень скучно во время своей бизнес-поездки, поэтому он развлекал себя как мог. Каждый день он оставлял для горничных в комнате сюрприз — фигуру, сделанную из подушек, полотенец и одеял. Сам он назвал своё занятие Room Service Challenge — испытание для горничных. В первый раз он соорудил вот такое чудо.

Горничные оценили креатив и оставили на кровати листок бумаги с нарисованным на нём смайликом.

На второй день постоялец изобразил из подручных средств ответный смайлик.

Работники отеля, убравшие комнату, привели в порядок кровать, но оставили смайлик на одеяле, а также приложили листочек с другим нарисованным смайликом.

В последующие дни гость изобрёл ещё несколько фигур из одеял и полотенец.

Горничной явно нравились послания. Она оставляла гостю маленькие записочки.

Постоялец продолжал удивлять её каждый день, придумывая новые образы и фигурки.

В ответ горничная написала, что гость поднимает ей настроение.

Изобретательности постояльца отеля не было предела.





Возможно, ему просто было очень скучно.

«Очень-очень красиво», — ответила горничная.

В последний день пребывания гость выложил на кровати сердечко, а в центре оставил различные сладости.