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Общество

27 апреля в Баку и на Абшероне без осадков, до +20 26.04.2017 14:53

В четверг, 27 апреля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, в первой половине дня будет преобладать северо-западный ветер, который в дневные часы сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +6 до +9, днем - от +15 до +20 градусов. Непосредственно в столице ночью - от +6 до +8, днем - от +17 до +19 градусов.

Атмосферное давление повысится до 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью будет равна 65–75%, днем - 50–60%.

В районах Азербайджана 27 апреля преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +6 до +11, днем - от +17 до +22 градусов. В горах ночью - от -2 до +3, днем - +8 до +13 градусов.

Гидрометцентр отмечал накануне, что 26–28 апреля на Абшеронском полуострове будет наблюдаться умеренное колебание метеорологических показателей, что благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей. 

Елена Остапенко, Э.Т.

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