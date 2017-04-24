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Общество

Прими участие в викторине и получи возможность посетить Корею 24.04.2017 19:07

12 мая в Азербайджанском университете языков будет проведен конкурс «Бакинский этап викторины о Корее 2017».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу посольства Кореи в Азербайджане, на мероприятии, наряду с викториной, состоится награждение победителей бакинского K-pop фестиваля, а также показ национальной корейской одежды. Вход на мероприятие бесплатный.

Следует отметить, что на первом этапе викторины проводится отбор письменно обратившихся кандидатов, которые получают возможность принять участие в финальном туре 12 мая. 

Участники викторины должны правильно ответить на задаваемые на корейском языке вопросы.

Победитель конкурса в сентябре 2017 года сможет принять участие в Корее в конкурсе «Викторина о Корее 2017».

В викторине может принять участие любой гражданин Азербайджана, который интересуется культурой, историей и языком Кореи. Будет отдано предпочтение тем кандидатам, которые владеют корейским языком.

Желающие принять участие до 30 апреля должны заполнить форму обращения и направить по адресу [email protected].

Более подробно о викторине можно узнать на сайте посольства Кореи в Азербайджане. http://aze.mofa.go.kr

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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