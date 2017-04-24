В Баку при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики, а также Азербайджанского университета туризма и менеджмента состоится мероприятие под девизом «Первые шаги в карьере», цель которого – помочь студентам с интеграцией на рынок труда в туристической сфере.

На мероприятии будет представлена информация касательно свободных мест и карьерных планов функционирующих в нашей стране отелей, туристических фирм и других многочисленных организаций.

К участию приглашаются любые желающие, которые имеют высшее образование в сфере туризма либо находятся в процессе обучения, окончившие соответствующие курсы либо уже имеющие опыт работы и находящиеся в поиске новых предложений. Они могут прийти в назначенное время со своим CV и ознакомиться с вакантными рабочими местами.

Отметим, что мероприятие состоится 2 мая в Бакинском бизнес центре (проспект Нефтчиляр, 44) в 11:00.

Лейла Мамедова