Во исполнение поручения Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой завершены работы по проекту «Обеспечение солдат и офицеров, раненных во время апрельских боев 2016 года, высокотехнологичными протезами».

Об этом говорится в сообщении Фонда Гейдара Алиева.

Отмечается, что рабочая группа, состоящая из сотрудников Фонда Гейдара Алиева и соответствующих государственных структур, на первом этапе проекта провела встречи с каждым солдатом и офицером, раненным во время апрельских боев 2016 года и нуждающимся в протезах, в их отношении применен индивидуальный подход.

Учитывая индивидуальные особенности каждого солдата и офицера, в частности, уровень активности, образ жизни, трудовую деятельность, и индивидуальные требования к протезам каждого пользователя, выбрана высокотехнологичная продукция ведущих компаний, являющихся современными производителями протезов.

В соответствии с поручением Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой на проведенной 3 апреля встрече с группой солдат и офицеров Азербайджанской армии, раненных во время апрельских боев 2016 года, в течение 20 дней по проекту выполнены соответствующие работы, военнослужащим установлены протезы на ампутированные подвижные части тела.

Эти современные протезы позволяют обеспечить нормальную динамику движения. На специалистов рабочей группы возложено как обеспечение протезами, так и их техническое обслуживание на последующем этапе.

Технические параметры новых протезов позволяют им максимально приспосабливаться к ампутированной части тела. В результате, нога или рука с протезом составляют единое целое, благодаря чему пользователь чувствует протез как продолжение ноги, еще более спокойно и уверенно делает шаги, активно двигается.

Стоит отметить, что основной целью проекта, реализуемого по поручению Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, является обеспечение активной жизни солдат и офицеров Азербайджанской армии, раненных во время апрельских боев 2016 года.

Азербайджанские солдаты и офицеры выражают признательность Первому вице-президенту Азербайджанской Республики, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за проявленные внимание и заботу.

«Мы дважды пережили большую радость: во время освобождения от оккупации в ходе боев в апреле 2016 года стратегических высот и возможности полностью вернуться после ранения к нормальному образу жизни», - сказали наши военнослужащие, подчеркнув, что мечтают увидеть еще более большие дела во имя Родины.

О технических показателях примененных протезов:

Протез с активной вакуумной системой P3 Harmony немецкой компании Ottobock

Подходит для подколенных ампутаций. Активный вакуумный прибор, установленный между сокетом и динамиком углеродной ноги протеза с активной вакуумной системой P3 Harmony, создает отрицательное давление между культей, считающейся ампутированной частью ноги, и сокетом, и благодаря этому отрицательному давлению протез и нога максимально приспосабливаются друг к другу. В результате нога с протезом составляют единое целое, благодаря чему пользователь чувствует протез как продолжение ноги, еще более спокойно и уверенно делает шаги. Еще одной важной особенностью отрицательного давления, создаваемого вакуумной системой, является то, что оно улучшает кровообращение культи, что, в свою очередь, обеспечивает скорейшее выздоровление пациенту.

С целью повышения удобства пользования в систему Harmony P3 установлена углеродная нога «Тритон», которая обладает толкающей во время каждого очередного шага особенностью.

Широко применяющийся при надколенных ампутациях трансфеморальный протез с системой управления «Микропроцессор C-leg»

Является электронным коленным суставом, усовершенствованным инженерами немецкой компании Ottobock. Так, специалисты C-leg, руководствуясь биомеханическими особенностями опорно-двигательной системы, обеспечили максимальное соответствие движения человека с протезом его природным движениям. Две единицы высокочувствительных сенсоров внутри коленного сустава C-leg обеспечивают приспособление к изменяемой поверхности путем отправления в систему управления микропроцессора двигательных сигналов, полученных во время ходьбы от поверхности земли. У протеза C-leg есть специальное программное обеспечение, с помощью которого можно загрузить в протез 3 разные функции в соответствии с требованиями пользователя. Например, это могут быть функции свободного передвижения, бега, а также управления велосипедом.

Шестиканальный бионический трансгумеральный протез для верхних конечностей BeBionic 3

Произведен английской компанией RSL Steeper и с точки зрения функциональности и удобства использования является самым применяемым бионическим протезом для рук в мире.

Силиконовые косметические протезы для ног

Для ампутированных нижних конечностей по Сайму, Шопару и Лисфранку изготавливаются из природного силикона, не имеющего вредного и аллергического воздействия на кожу. Силиконовые косметические протезы изготавливаются индивидуально в соответствии с цветом кожи и анатомическим строением ног пользователя. Использование и ношение протеза очень удобны, с визуальной точки зрения несильно отличаются от настоящей ноги.

Ф.Багирова, Э.Т.