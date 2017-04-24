Во вторник, 25 апреля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако ближе к ночи местами пройдет кратковременный дождь.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, в течение дня будет дуть сильный северный и северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +7 до +10, днем - от +14 до +17 градусов. Непосредственно в столице ночью - от +7 до +9, днем - от +14 до +16 градусов.

Атмосферное давление повысится до 771 мм ртутного столба, относительная влажность ночью будет равна 75–85%, днем - 60–70%.

В районах Азербайджана 25 апреля дождь, местами ожидаются грозы, в горных регионах выпадет снег. Будет преобладать западный ветер, который временами будет порывистым.

Температура воздуха ночью составит от +7 до +12, днем - от +15 до +20 градусов. В горах ночью - от +2 до +7, днем – от +8 до +13 градусов.

Елена Остапенко, Э.Т.