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Общество

25 апреля в Баку и на Абшероне очень ветрено 24.04.2017 14:24

Во вторник, 25 апреля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако ближе к ночи местами пройдет кратковременный дождь.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, в течение дня будет дуть сильный северный и северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +7 до +10, днем - от +14 до +17 градусов. Непосредственно в столице ночью - от +7 до +9, днем - от +14 до +16 градусов.

Атмосферное давление повысится до 771 мм ртутного столба, относительная влажность ночью будет равна 75–85%, днем - 60–70%.

В районах Азербайджана 25 апреля дождь, местами ожидаются грозы, в горных регионах выпадет снег. Будет преобладать западный ветер, который временами будет порывистым.

Температура воздуха ночью составит от +7 до +12, днем - от +15 до +20 градусов. В горах ночью - от +2 до +7, днем – от +8  до +13 градусов.

Елена Остапенко, Э.Т.

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