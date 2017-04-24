Скончался народный артист Азербайджана, персональный пенсионер Президента АР, кавалер ордена «Шохрат», выдающийся ученый-музыковед, профессор Рамиз Зохрабов.

Об этом Азертадж сообщили в Министерстве культуры и туризма страны.

Церемония прощания с народным артистом состоится сегодня в мечети «Тезе пир». Композитор будет похоронен на Второй аллее почетного захоронения.

Рамиз Зохрабов родился 2 мая 1939 года в Баку. Он автор 20 монографий, учебников о народной и профессиональной музыке, творчестве азербайджанских композиторов, более 300 научно-популярных статей. Творчество Рамиза Зохрабова в основном было посвящено искусству мугама.

Allah rəhmət eləsin.

Ф.Багирова