Мероприятие под названием «Азербайджанская культура», организованное для бездомных и бедных жителей города американским женским реабилитационным центром N Street Village, прошло в Вашингтоне.

По сообщению посольства Азербайджана в США, выступивший на мероприятии исполнительный директор N Street Village Шрейдер Стриблинг выразил признательность азербайджанской дипмиссии за организацию данного мероприятия.

Он также отметил, что возглавляемый им центр обеспечивает жильем и оказывает всестороннюю помощь малоимущим и безработным, женщинам с ограниченными физическими и умственными возможностями здоровья, страдающим от травм, вредных привычек и подвергшихся насилию.

Для обитателей реабилитационного центра был дан ужин из блюд азербайджанской кухни.

Выступившие на мероприятии представители посольства рассказали об истории, географии и культуре Азербайджана, о его роли в межкультурном диалоге и традициях толерантности.

Затем действующий в Вашингтоне танцевальный ансамбль «Шелковый путь» представил программу, отражающую азербайджанскую культуру. В заключение мероприятия жители центра станцевали вместе с сотрудниками посольства и коллективом танцевального ансамбля танец «Яллы».

Отметим, что N Street Village - самый известный в Вашингтоне реабилитационный центр, оказывающий помощь женщинам, страдающим различными заболеваниями и столкнувшимся с опасностями.

Данному центру ежегодно оказывают помощь авторитетные общественные и политические деятели США, но сотрудничество посольства Азербайджана с этим учреждением - единичный случай подобного рода. Сотни женщин, прошедших реабилитацию в этом центре, успешно возвращались к нормальной жизни.

Ялчин Алиев, Э.Т.