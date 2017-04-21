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Общество

В Баку планируется создать 6 частных пляжей – Абульфас Гараев - ФОТО 21.04.2017 14:18

В Баку планируется создание 6 частных и 6 общественных пляжей.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев на встрече с представителями различных структур, темой которой стало развитие пляжного туризма.

На встрече под председательством А.Гараева был обсужден «План мероприятий по развитию пляжного туризма в Азербайджане в 2017–2020 годах». В ней приняли участие представители Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства юстиции, Минздрава, МЧС, Исполнительной власти Баку, ОАО «Азеравтойол» и т.д.

Выступая на мероприятии, А.Гараев отметил, что в Плане нашли отражение вопросы создания и усовершенствования правовой базы пляжей, деятельности операторов пляжей, безопасности, защиты окружающей среды, создания базы данных о пляжах и т.д.

Министр также подчеркнул, что некоторые действующие пляжи не соответствуют стандартам и небезопасны.

«В соответствии с Планом в этом году до начала пляжного сезона в Баку планируется создать 6 частных и 6 общественных пляжей, в Хачмазе – 2 частных и 2 общественных, в Лянкяране – 2 частных и один общественный, в Астаре по одному частному и общественному пляжу», - подчеркнул А.Гараев.

Министр дал соответствующие поручения для развития пляжного туризма и исполнения «Плана мероприятий по развитию пляжного туризма в Азербайджане в 2017–2020 годах», подчеркнув важность сотрудничества с различными структурами в этой сфере.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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