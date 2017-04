Известный азербайджанский ученый будет преподавать в университете, куда приглашаются лауреаты Филдсовской и Нобелевской премий

Известный в мире азербайджанский ученый, доктор физико-математических наук, профессор Месуд Эфендиев получил приглашение в канадский Университет Торонто.

Как сообщает 1news.az, азербайджанский ученый в течение одного семестра будет читать лекции по математической биологии.

Следует отметить, что в этот университет обычно приглашаются ученые - лауреаты Филдсовской и Нобелевской премий.

Месуд Эфендиев в 1970 году с золотой медалью окончил в городе Загатала среднюю школу имени Шихали Гурбанова и поступил на механико-математический факультет БГУ.

В 1974-1975 годах на механико-математическом факультете Московского государственного университета Эфендиев защитил диплом, посвященный топологическим методам в нелинейном анализе.

С 1991 года работает в Германии, где в 1998 году защитил в Свободном университете Берлина докторскую диссертацию на тему «Geometrical properties of nonlinear mapping related to pseudodifferential operators and their topological degree».

Был профессором в Штутгартском университете (1991-994), а позже в Свободном университете Берлина (1994-1999). С 2000 по 2005 годы был управляющим специальной исследовательской группы «Multifield Problems», занимавшейся процессами, протекающими в многофазных средах.

В 2005-2007 годах был приглашенным профессором в Мюнхенском техническом университете.

Начиная с 2007 года Эфендиев работает в исследовательском центре им. Гельмгольца в Мюнхене.

В 2007-2013 годах он возглавлял группу «Динамические системы» института биоматематики и биометрии. В настоящее время является одним из ведущих ученых Гельмгольц-центра и работает в Институте вычислительной биологии.

Эльшан Рустамов, Г.Р.