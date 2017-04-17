Информационное агентство 1news.az продолжает проект SOS (Sosial Sorğu), в рамках которого наш репортер Эмиль Насиров задает жителям столицы вопросы на волнующие темы.

Очередная тема, затронутая нами, вызвала у наших респондентов неоднозначную реакцию.

В последнее время в нашем обществе мы наблюдаем все возрастающее число браков с иностранцами. Что объединяет такие пары? Насколько прочны подобные союзы?

Мы решили задать опрашиваемым следующий вопрос: «Вступили бы вы в брак с иностранцем?»

Ответы респондентов – в нашем видеорепортаже…

Смотрим видео.