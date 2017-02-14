Статус в «Фейсбуке», полный отчаяния, заставил нас связаться с его автором – Джейхуном Исмаиловым.

Мы посчитали нужным опубликовать его полностью, потому что цинизм и равнодушие тех, кто должен помогать по призванию, просто ввергают в ужас…

Но сначала главное – помочь Джейхуну спасти самого дорогого для него человека – маму…

«Дорогие друзья. Я прошу вас, не проходите мимо этого поста, пусть он займет немного вашего времени, но это очень важно для меня. Мне 35 лет, многие из вас знают меня лично, какой я человек. Возможно, этот мой пост у многих из вас изменит мнение обо мне, но это не важно.

Я никогда не думал, что наступит день, и я напишу это. Прошу вас... Я умоляю вас... Помогите мне... Я не знаю, куда мне идти, к кому обращаться, я нахожусь в прострации и не желаю своему самому злейшему врагу того, что переживаю сейчас я.

В апреле прошлого года моя мама была прооперирована. Диагноз страшный - рак прямой кишки. Злокачественная опухоль. Три месяца (до июня) она лежала в Онкологической клинике Медицинского университета. Операция прошла успешно, без побочных явлений. Близкие люди знают, что эти три месяца я работал утром, а вечером приезжал к маме в больницу и оставался с ней в палате, засыпая на полу и заботясь о ней. В итоге мы выписались, но была назначена химиотерапия. К счастью, метастазов в лимфоузлах и соседних органах не было обнаружено. После последнего, 6-го курса химиотерапии маме назначили МРТ с целью убедиться, что метастазов нет. Ответ был более чем положительный. Мы были счастливы, рак побежден.

В конце января 2017 года мама стала сильно кашлять. Был сделан рентген, УЗИ, сдана кровь. Все анализы показали бронхит. Мы стали усиленно лечить бронхит. Однако в воскресенье, 5 февраля, сестра позвонила мне и сказала, что мама откашливается кровью. Мы искали пульмонолога и нашли его лишь в клинике MediClub (ул. Ислама Сафарли, 33). Туда ее и госпитализировали. Сделали интубацию - маме в трахею пустили трубку, чтобы она дышала через ЭВЛ (дыхательный аппарат). Легкие были полны кровью. Были снижены тромбоциты, и мы купили тромбоциты в «Меркези Клиник».

Но до сих пор у мамы нет улучшения состояния… Она все еще лежит в этой клинике. Она все еще дышит с помощью ЭВЛ.

Каждый день (уже 7-й раз) - мы покупаем 300 гр. тромбоцитов, которые стоят 600 манатов. Каждый день клиники и ее поддержания в среднем обходятся нам еще в 500-700 манатов. В день - 1200-1300 манатов. Тромбоциты гибнут за сутки, костный мозг не производит их.

Диагноз - химиотерапевтический шок, тромбоцитопения, латентный ДВС-Синдром. Начинают отказывать почки, скоро, возможно, понадобится гемодиализ. Это тоже стоит порядка 400-500 манатов.

Если отключить аппарат ЭВЛ - мамы не станет... Если не залить тромбоциты - они упадут до ниже 10 тсчлтр, и может произойти повторное кровотечение в легкие или в головной мозг - и мамы не станет...

НО! Если вливать эти тромбоциты еще многое количество раз, тромбоцитопения отступит, и мама выживет!

Мы продали все, что могли. Мы заняли везде, где могли. Нам помогли все родственники, которые могли. Я взял кредит везде, где смог... У нас заканчиваются средства... За 8 дней мы потратили более 10 тысяч манатов...

Мне страшна та минута, когда врачи обратятся ко мне с призывом купить срочно тромбоциты, а денег у меня не будет. Смогу ли я жить после этого?..

Я работал с 16 лет и никогда ни за что не просил ни у кого ничего... Мне очень стыдно, но ради мамы я готов на смерть.

Мы обращались в Институт гематологии, проблемы с кровью они лечить взялись, но у них нет аппарата ЭВЛ. Без него мама дышать не сможет. Нам посоветовали обратиться в клинику «Бакы сагламлыг меркези», где нам отказали, заявив, что «не хотят портить статистику», «нет мест», и «вообще они не принимают больных из Насиминского района».

Посоветовали обратиться в Семашко. Поехали туда, аналогично – «не хотим портить статистику смертности, у нас нет мест в реанимации и вообще, почему мы должны нести ответственность за то, что ее лечили сначала другие врачи? А если с ней что-то случится, мы должны нести ответственность?»

А как же тот факт, что ваша больница государственная?

Но у меня не было сил спорить. У меня не осталось сил ни физических, ни моральных. Мама была в сознании первые два дня, посмотрев мне в глаза, она пыталась что-то сказать... Я не дал ей напрягаться и пообещал со слезами на глазах, что она отсюда выйдет здоровой. Если я не сдержу это обещание, какой я после этого сын...

Но одному мне тяжело... У меня нет отца, брата, дяди...

Прошу вас... Помогите мне... Спасите мою маму...

Денег у нас осталось до послезавтра... Продавать что-то или занимать где-то мне больше негде и не у кого.

Помогите... Я верю в Аллаха... Я верю в людей...

П.С. Я выставляю ее эпикриз из онкологической клиники, УЗИ почек, общий анализ крови и мочевины. Вы сами можете убедиться в том, как стремительно падают тромбоциты и мы вынуждены их вливать каждый день.

Я каждый день в клинике...

В Медиклаб или Меркези клиник...

Номера моих телефонов: (050) 203-12-08, (055) 203-12-08»

Мы присоединяемся к просьбе Джейхуна. Мы созвонились с ним: человек находится в состоянии, близком к отчаянию. Он борется, борется из последних сил за жизнь самого родного человека. Самое главное, что лейкемии у мамы уже нет! И ЕСТЬ шанс на ее спасение! Но Джейхун исчерпал все свои ресурсы, и теперь ему обязательно нужно помочь! Давайте постараемся! Пожалуйста…

К сожалению, в настоящее время перевести деньги посредством терминалов можно только в любом филиале Bank of Baku. Но вы можете отправить любую посильную сумму на счет, который выставлен ниже.

Вот способы перевода денег:

Card-to-Card на номер карточки в Международный банк (можно делать с карточек Azercard внутри Азербайджана) Номер карты: 4127222220945901

А также в любом банке можно перевести деньги на счета

А) Манатный:

Hesab sahibi: ISMAYILOV JEYHUN ISMAYIL OGLU

Hesab nömrəsi: 3801000AL2079610A58

IBAN: AZ19JBBK03801000AL2079610A58

Bankın adı: Bank of Baku ASC

S.W.I.F.T. - JBBKAZ22

Б) Долларовый:

Beneficiary - Ismayilov Jeyhun Ismayil Oglu

IBAN: AZ72JBBK03811001017871410A56

Bank of Baku OJS

S.W.I.F.T. - JBBKAZ22

B) Евро:

Beneficiary - Ismayilov Jeyhun Ismayil Oglu

IBAN: AZ05JBBK03811002017871510A56

Bank of Baku OJS

S.W.I.F.T. - JBBKAZ22

Г) Рубль:

Beneficiary - Ismayilov Jeyhun Ismayil Oglu

IBAN: AZ28JBBK03811999017871710A56

Bank of Baku OJS

S.W.I.F.T. - JBBKAZ22

Да не оскудеет рука дающего!

Натали Александрова