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Общество

Россия и Азербайджан обогатят друг друга опытом построения общества, свободного от предрассудков 14.02.2017 14:16

Москва, как и вся Россия, – город многонациональный, вобравший в себя культурное наследие множества этносов и конфессий.

Современная мобильность, «великое переселение народов», как назвал этот процесс на семинаре знаменитый журналист-международник Кипрас Мажейка, усилила эту черту российской столицы. Жители Москвы говорят на разных языках, привержены различным религиям, являются носителями разных культур, обычаев и традиций, однако все они считают Москву своим домом и хотят жить в мире и дружбе со всеми своими соседями.

«Для нас, татар в Москве, очень много значит наша взаимосвязь с другими народами, которые здесь живут. Мне равно близки и азербайджанцы, и русские, и литовцы, и узбеки – совершенно все!» – говорит заместитель главного редактора газеты «Татарский мир» Ахат Мухамедов. Его издание выходит тиражом в 15 тысяч экземпляров и распространяется по всей России и за ее пределами. Главным в редакционной политике считают пропаганду дружбы народов, межконфессионального диалога и братства.

Именно такой подход, по мнению участников семинара, должен быть общим для всех СМИ, в том числе федеральных. Как отметила главный редактор журнала «ЭТНОмир» Ирина Теплицкая, общество давно осознало необходимость добрососедства в мультикультурном городе, а люди стали намного более лояльны, чем еще несколько лет назад. Немалую роль играет в этом работа диаспор, которые постоянно проводят культурные мероприятия, традиционные праздники своих народов, в том числе на базе Московского дома национальностей.

«Дети с удивлением и интересом смотрят на национальные костюмы, танцы и обряды. На мусульманские праздники приходит много людей других вероисповеданий, поскольку испытывают большой интерес к культуре Востока. И это правильно: таким образом, мы включаем культуру разных народов, населяющих страну, в свою собственную», - говорит Ирина Теплицкая.

Мысль о необходимости межкультурного диалога разделяют все участники семинара. Особая роль в этом принадлежит общественным организациям. Руководитель Московского международного центра мультикультурализма Наталия Красовская рассказала о работе, которую центр проводит совместно с межпарламентской группой дружбы Россия-Азербайджан.

«Мы регулярно устраиваем праздники, ориентированные, прежде всего, на молодежь, знакомим детей и подростков с культурой Азербайджана – и это действительно яркие, незабываемые события. Когда скрипач мирового уровня Анар Юсифов приезжает с нами в детский реабилитационный центр «Возрождение», встает на колени, чтобы находиться с ребятишками пяти лет на одном уровне, и играет для них национальную музыку – это цепляет за душу. Детям интересно, они тянутся к другой культуре, чтобы ее узнать. Почему возникает ксенофобия? От незнания. Чтобы с ней бороться, нужны объединенные усилия общественных организаций, диаспор, государственных организаций и СМИ, которые должны знакомить нас друг с другом», - сказала Наталия Красовская.

Она отметила, что огромный опыт такой работы накоплен в Азербайджане, где мультикультурная политика возведена в ранг государственной, и обмен этим опытом составляет очень важную часть дружеских отношений между Россией и Азербайджаном. Важной составляющей воспитания граждан в духе дружбы народов может стать и День межкультурного диалога.

Как рассказал действительный член Международной Евразийской академии телевидения, радио и печати Николай Хорунжий, такое мероприятие ежегодно проводится в европейских странах в последний четверг сентября. В этот день организуются творческие мастерские, демонстрация фильмов, дебаты, концерты в любых публичных местах, куда люди приходят за знаниями.

Выстраивание межнациональных отношений – нелегкая задача, говорит руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев, это требует большого уровня ответственности от всех, кто вовлечен в процесс. Но чем шире будет круг этих вовлеченных, тем более лояльным и дружелюбным будет наше общество, тем крепче будет страна.

«Сила многонациональной России всегда была в единстве населяющих ее народов. Как показывает опыт – как наш, так и других стран постсоветского пространства, прежде всего Азербайджана – сохранение мира и покоя в обществе достижимо через постоянный диалог, через рассказ друг о друге, через освобождение от предрассудков и стереотипов, через понимание, что все, вне зависимости от национальности, являются гражданами одного государства с единым прекрасным будущим», - сказал депутат. 

Галина Герасимова

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