Бакинская высшая школа нефти (БВШН) заинтересована в расширении сотрудничества с Хьюстонским университетом в области реализации программ магистратуры.

Об этом, по сообщению пресс-службы БВШН, заявил ректор вуза Эльмар Гасымов на встрече с сотрудницей по культуре и образованию посольства США в Азербайджане Эми Петерсен.

Он напомнил, что в январе 2015 года в Азербайджане побывала делегация Хьюстонского университета во главе с ректором и президентом университета Рену Катор. Говоря о встречах, которые делегация университета провела в SOCAR и БВШН, ректор Высшей школы отметил, что в ходе визита между двумя высшими учебными заведениями был подписан Протокол о сотрудничестве по совместной подготовке магистров.

Э.Гасымов также рассказал об основных направлениях деятельности возглавляемого им вуза, успехах, достигнутых студентами, преподавателями и профессорами БВШН, а также о прочном сотрудничестве Высшей школы с Университетом Хериота-Ватта в Великобритании.

Э.Петерсен в свою очередь коснулась вопросов развития американо-азербайджанских отношений в сфере образования. Она отметила, что рада успехам БВШН, достигнутым за короткое время, в том числе в области налаживания сотрудничества с Хьюстонским университетом.

На встрече были также рассмотрены перспективы расширения связей между двумя высшими учебными заведениями, включая обмен студентами и преподавателями и организацию летних курсов.

Ялчин Алиев, Г.Р.