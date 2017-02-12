Вечером 11-го февраля при пресечении обстрела врагом позиций наших подразделений, во время перестрелки погиб военнослужащий сверхсрочной службы Вооруженных Сил Азербайджана, младший сержант Гафаров Фуад Фархад оглы.

Как сообщает 1news.az, похороны младшего сержанта состоялись в городе Хачмаз. В похоронах принимали участие сотрудники местной исполнительной власти, сослуживцы Ф.Гафарова и представители общественности.

В честь погибшего солдата был дан торжественный залп.

Отметим, что Фуад Гафаров в ближайшее время должен был стать отцом во второй раз.

Подготовил Рустам Азимов

Фото и видео: Elxan Yusifli

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