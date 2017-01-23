Ежегодные презентации BP в Бакинской высшей школе нефти начались в январе 2017 года с лекции «Общий обзор деятельности компании BP в Азербайджане, Грузии и Турции (АГТ)».

С презентацией перед студентами БВШН, обучающимися по специальности «Нефтегазовая инженерия», выступил вице-президент компании BP в Азербайджане по добыче Эльхан Мамедов.

Презентация была посвящена крупномасштабным проектам международного класса, которые реализуются на территории Азербайджана, Грузии и Турции и оператором которых является BP. Он, в частности, рассказал о проектах по разработке нефтяных и газовых месторождений Азери-Чираг-глубоководная часть Гюнешли и Шах-Дениз и проинформировал студентов о перспективах разработки морского блока месторождений «Шафаг-Асиман». Гость также остановился на таких проектах, как Трансанатолийский газопровод и Трансадриатический газопровод, и роли, которую сыграет Азербайджан в обеспечении европейского рынка природным газом благодаря осуществлению этих проектов.

В заключение встречи Эльхан Мамедов ответил на многочисленные вопросы студентов.