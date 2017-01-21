В воскресенье, 22 января, в Баку и на Абшероне ожидается облачность, временами пасмурно, во второй половине дня местами возможны дожди, вечером осадки могут перейти в мокрый снег.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии, будет преобладать северо-западный ветер, который во второй половине дня усилится.

Температура воздуха на полуострове ночью составит в среднем от -1 до +2 градусов, днем – от +3 до +5, непосредственно в столице температура ночью составит около нуля, днем – от +3 до +5 градусов. Атмосферное давление превысит норму и составит 772 мм ртутного столба, влажность воздуха в среднем – 80-90%.

В районах Азербайджана в воскресенье преимущественно без осадков, днем местами возможны дожди, в горной местности прогнозируется мокрый снег и снег.

Местами туман, ветер западный, временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит от -2 до +3, днем – от +4 до +7 градусов. В горной местности ночью - от -4 до -8, днем - от 0 до -4 градусов.

Метеорологи предупреждают о вероятности 22-23 января осадков в виде дождей, мокрого снега и снега в северных и восточных районах страны, подобные осадки будут более интенсивными в некоторых частях Большого Кавказа. Возможен гололед.

Талыб Бархудаев, И.А.