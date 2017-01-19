В Бакинском государственном университете (БГУ) прошла церемония почтения памяти жертв трагических событий 20 января 1990 года.

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику павшим во дворе БГУ и почтили их светлую память.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе вуза, выступивший на церемонии ректор университета, академик Абель Магеррамов сказал, что события 20 января 1990 года вошли в историю как одно из самых страшных преступлений против человечества. Он отметил, что среди жертв 20 января были и студенты университета.

По словам академика, политическая оценка событий 20 января 1990 года была дана парламентом страны по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева. Ректор выразил уверенность в том, что политика Президента Ильхама Алиева приведет к освобождению оккупированных Арменией азербайджанских земель.

На мероприятии также выступили академик Васим Мамедалиев, заведующий кафедрой, профессор Иззет Рустамов - отец шехида, погибшего за свободу Азербайджана Мазахира Рустамова.