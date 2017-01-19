USD1.8311
EUR1.9483
RUB0.0308
Brent54.36
WTI51.48
Золото1 202.24
S&P 500 Index2 267.89
Nikkei 22518 815.90
Общество

В Бакинском госуниверситете почтена память жертв январской трагедии - ФОТО 19.01.2017 20:38

В Бакинском государственном университете (БГУ) прошла церемония почтения памяти жертв трагических событий 20 января 1990 года.

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику павшим во дворе БГУ и почтили их светлую память.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе вуза, выступивший на церемонии ректор университета, академик Абель Магеррамов сказал, что события 20 января 1990 года вошли в историю как одно из самых страшных преступлений против человечества. Он отметил, что среди жертв 20 января были и студенты университета.

По словам академика, политическая оценка событий 20 января 1990 года была дана парламентом страны по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева. Ректор выразил уверенность в том, что политика Президента Ильхама Алиева приведет к освобождению оккупированных Арменией азербайджанских земель.

На мероприятии также выступили академик Васим Мамедалиев, заведующий кафедрой, профессор Иззет Рустамов - отец шехида, погибшего за свободу Азербайджана Мазахира Рустамова.

387количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. В свои 27 лет Айша Амирова весит всего 27 килограммов… - ФОТОРевнивая жена, ломаный турецкий, 150 тысяч и женщина впридачу: Что сказал на допросе террорист – ФОТО – ВИДЕОКто из звезд, помимо Шарлиз Терон, одевает сыновей как девочек? – ФОТОВ Бразилии нашли обгоревшее тело исполнительницы хита «Ламбада» - ВИДЕОПод завалами высотного здания в Тегеране остаются десятки пожарных – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОВ России выпустили на свободу азербайджанца, обвиняемого в жестоком убийстве – ВИДЕО«Мясо как искусство»: сексуальный турецкий повар продолжает покорять Instagram - ВИДЕОНа Берлинской неделе моды представлена модная коллекция «Карабах» - ФОТОПогребенные заживо: гостиница, на которую сошла лавина в Италии – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОМинздрав проводит разбирательство по факту смерти матери и младенца во время родов - ОБНОВЛЕНО

НОВОЕ НА САЙТЕ

20 января05:39 Министр соцполитики Украины рассказал, что мешает Киеву получить кредит МВФ05:08 Обама опубликовал прощальное письмо04:36 Байден ожидает нормализации отношений Сербии и Косово04:13 Военные из западноафриканских стран начали наносить удары в Гамбии03:42 На Калимантане засняли орангутана, научившегося орудовать пилой - ВИДЕО03:09 Госдеп получил приглашение на встречу в Астане, решение примет штаб Трампа02:38 Медведев: к концу второго срока Обамы отношения России и США деградировали02:05 Ассанж заявил, что не отказывается от экстрадиции в США01:33 Лавров обсудил с главой МИД Армении вопросы двустороннего сотрудничества01:01 В авиакатастрофе в Бразилии погиб судья, расследовавший дело Petrobras00:32 Порошенко обсудил с Гутеррешем председательство Украины в СБ ООН00:08 В Азербайджане чтят память жертв трагедии 20 января19 января23:41 Кандидат на пост главы Минфина США выступил против снятия санкций с России23:09 Слова Путина о проститутках вызвали бурное обсуждение на Reddit22:48 Могерини заявила, что решения по санкциям не будут зависеть от позиции США