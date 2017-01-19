В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по делу 35-летнего Самира Алиева, обвиняемого в убийстве своей 33-летней жены Натаван Алиевой.

Как сообщает 1news.az из зала суда, процесс проходит под председательством судьи Эльдара Исмайлова.

На первом заседании были уточнены анкетные данные подсудимого и проверены материалы дела. Очередное судебное заседание назначено на вторник, 24 января.

Напомним, что, как ранее сообщили 1news.az в отделе полиции Хызинского района республики, в июле 2015 года бывший муж убитой Самир Алиев, который являлся майором полиции, убил жену и сжег ее труп на пустыре у села Ени Яшма.

Отметим, что Натаван Алиева работала в Сабунчинском роддоме №2. У них с Самиром Алиевым было трое детей, но некоторое время назад муж ушел из дома к другой женщине. Но даже после официального развода Самир Алиев не оставлял в покое свою бывшую супругу, постоянно преследовал и в итоге убил.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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