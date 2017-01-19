Завершился первый этап проекта «Школа обучения», претворяемого в жизнь в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) Nar и являющегося частью его долгосрочной концепции непрерывной поддержки интеграции в общество граждан с ограниченными возможностями речи и слуха.

В рамках проекта, реализованного совместно с «Академией успеха» и добровольцами ASAN под девизом «Жизнь с нами еще красочней», первая группа, приступившая к занятиям 7 ноября 2016 года и состоящая из граждан с ограниченными возможностями речи и слуха, успешно окончила курсы.

Курсы, предусматривавшие участие до 75-ти молодых людей с ограниченными возможностями речи и слуха, стартовали по специальности «дизайнерские программы», являющейся одним из трех направлений запланированного образования проекта «Школа обучения». Отметим, что занятия были реализованы посредством специального переводчика для молодых людей с ограниченными возможностями речи и слуха. Руководителем курсов была Гюнай Амирова, являющаяся профессиональным специалистом в данной области.

Одновременно психологом, приглашенным организационным составом проекта, на организованных в течение недели встречах был оценен профессиональный потенциал участников курсов, также им была оказана помощь в преодолении внутренних препятствий, повышении веры в себя и мотивации.

Молодым людям, являющимся участниками курсов, организованных по специальности «дизайнерские программы», и успешно завершившим занятия, были вручены соответствующие сертификаты. Соучредитель «Академии успеха» Джавид Шахмалыев отметил, что проект является еще одним успешным шагом в направлении интеграции в общество людей с инвалидностью.

«Подобные достойные восхищения проекты, исходящие из чувства социальной ответственности, являются бесценным вкладом в развитие общества. Эта инициатива, поддерживаемая оператором Nar, стала прекрасным примером в бизнес-среде Азербайджана», - добавил он.

Напомним, что вот уже три года, как Nar в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) предпринимает различные шаги, направленные на интеграцию в общество граждан Азербайджана с ограниченными физическими возможностями. Мобильный оператор, претворивший в жизнь в этом направлении целый ряд социальных проектов, обеспечив, в том числе, работой 11 граждан с ограниченными возможностями общения, подал блестящий пример в бизнес-среде Азербайджана. В соответствии с собственной концепцией, Nar планирует и в будущем подписываться под похожими проектами и оказывать всемерную и непрерывную поддержку подобным инициативам.

Более подробную информацию о стратегии корпоративной ответственности (КСО) Nar можно получить на сайте https://www.nar.az/.

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