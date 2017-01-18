В центрах предоставления госуслуг населению ASAN xidmət в Азербайджане меняется рабочий график в рамках оптимизации работы центров.

Как сообщили в организации, теперь по воскресеньям центры ASAN xidmət будут работать с 10.00 до 14.00, а в центрах ASAN Kommunal воскресенье станет нерабочим днем.

Изменение графика работы связано с тем, что в выходные дни большой наплыв посетителей наблюдается лишь в первой половине дня.

Дополнительную информацию по этому поводу можно получить на сайте ASAN xidmət или по номеру 108.

Елена Остапенко, Э.Т.