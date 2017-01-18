В Азербайджане основана новая неправительственная организация (НПО) по вопросам поддержки, просвещения и всестороннего укрепления института семьи.

Организация прошла регистрацию в Министерстве юстиции Азербайджана, заручилась поддержкой Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей. Главные цели объединения – информационная и эмоциональная поддержка азербайджанских семей, формирование норм ответственного родительства.

В современном мире роль молодой семьи возрастает, имеется необходимость укреплять семейные ценности – любовь, верность, взаимопонимание, доверие, сохранять добрые семейные традиции, - организация окажет необходимое содействие в верном направлении.

В перспективе НПО «Просвещение и поддержка семей» - социальные проекты и акции, общественные кампании. В его рамках будут созданы условия для семейной социализации, позитивного и конструктивного общение, проходить полезные встречи, тренинги личностного роста с участием как местных специалистов, так и зарубежных.

Одной из значимых целей организации является активизация и поддержка контактов и сотрудничества между подобными организациями по всему миру, а также плодотворное сотрудничество с местными государственными и неправительственными организациями.

Следует отметить немаловажный факт – объединение возникло не случайно, не в один час и не на пустом месте. Его возникновению и становлению предшествовала трехлетняя работа популярного в Баку сообщества мам - Active Mom’s Club. Клубная деятельность, интересные встречи, общественные мероприятия – то малое, из чего состоит работа сообщества, вокруг которого объединились женщины разных профессий с активной жизненной позицией.

Три года стараний не прошли даром, отныне организация продолжит свой путь в новом формате, выходит на международный уровень и будет реализовывать масштабные проекты не только в Баку, но и по всей республике, а также за ее пределами. Active Mom’s Club будет функционировать в рамках деятельности НПО как один из его успешных проектов.