USD1.8045
EUR1.9302
RUB0.0304
Brent55.64
WTI52.65
Золото1 213.67
S&P 500 Index2 267.89
Nikkei 22518 815.90
Общество

В Азербайджане создана новая организация по поддержке и просвещению молодых семей 18.01.2017 16:52

В Азербайджане основана новая неправительственная организация (НПО) по вопросам поддержки, просвещения и всестороннего укрепления института семьи.

Организация прошла регистрацию в Министерстве юстиции Азербайджана, заручилась поддержкой Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей. Главные цели объединения – информационная и эмоциональная поддержка азербайджанских семей, формирование норм ответственного родительства.

В современном мире роль молодой семьи возрастает, имеется необходимость укреплять семейные ценности – любовь, верность, взаимопонимание, доверие, сохранять добрые семейные традиции, - организация окажет необходимое содействие в верном направлении.

В перспективе НПО «Просвещение и поддержка семей» - социальные проекты и акции, общественные кампании. В его рамках будут созданы условия для семейной социализации, позитивного и конструктивного общение, проходить полезные встречи, тренинги личностного роста с участием как местных специалистов, так и зарубежных.

Одной из значимых целей организации является активизация и поддержка контактов и сотрудничества между подобными организациями по всему миру, а также плодотворное сотрудничество с местными государственными и неправительственными организациями.

Следует отметить немаловажный факт – объединение возникло не случайно, не в один час и не на пустом месте. Его возникновению и становлению предшествовала трехлетняя работа популярного в Баку сообщества мам  - Active Mom’s Club. Клубная деятельность, интересные встречи, общественные мероприятия – то малое, из чего состоит работа сообщества, вокруг которого объединились женщины разных профессий с активной жизненной позицией.

Три года стараний не прошли даром, отныне организация продолжит свой путь в новом формате, выходит на международный уровень и будет реализовывать масштабные проекты не только в Баку, но и по всей республике, а также за ее пределами. Active Mom’s Club будет функционировать в рамках деятельности НПО как один из его  успешных проектов.

332количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
«Сначала я хотел взорвать Таксим»: При аресте стамбульский террорист молил о пощаде – ФОТО - ВИДЕОПутин: «Российские проститутки – лучшие в мире» - ВИДЕОАмериканец лишился семи зубов из-за взорвавшейся электронной сигареты – ФОТОВлад Лисовец стал проводником по Баку для Андрея Беднякова – ФОТОПевец из Пакистана прервал концерт, чтобы спасти девушку от домогательств - ВИДЕОWarner Music Russia подает в суд на Бьянку за выступления в Азербайджане – ФОТО - ВИДЕОДед расправился с внуком, отрезав гениталии и задушив егоВ Сеть попало видео пьяной Берен Саат и дурачившегося на камеру Халита Эргенча – ВИДЕОВ Украине впервые родился ребенок от трех родителейКаким будет выпуск программы Андрея Беднякова «Проводник» с участием Влада Лисовца? - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

18 января18:25 Рамиль Шейдаев остался в запасе18:12 Очередной выпуск программы «Təhsildə...» был посвящен развитию навыков чтения – ВИДЕО17:56 Число погибших при теракте на военной базе в Мали достигло 47 - ОБНОВЛЕНО17:40 Джейхун Джавадов вернулся в строй17:32 Курс маната к доллару на четверг, 19 января17:24 Россия поставила в Армению грозное вооружение - ФОТО17:16 Путин назвал основную задачу российской экономики17:08 Ниджат Мухтаров и Камран Абдуллазаде о подготовке «Сумгайыта» - ВИДЕО17:00 Сын Шарлиз Терон становится все больше похож на девочку – ФОТО16:52 В Азербайджане создана новая организация по поддержке и просвещению молодых семей16:44 Бакинская полиция изъяла более 8 кг марихуаны16:30 Филип Озобич: «Надеюсь, мне позвонят в преддверии следующего матча сборной Хорватии» - ВИДЕО16:28 В Азербайджане будет усилена охрана памятников, обнаруженных в ходе строительных работ16:20 Трамп попросил отказавшихся прийти на его инаугурацию вернуть билеты16:04 Свидетель по «Делу Минсвязи»: «В тендерах побеждали только компании, принадлежавшие руководству министерства»