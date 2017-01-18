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Общество

Дед расправился с внуком, отрезав гениталии и задушив его 18.01.2017 14:48

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Тамеллы Насруллаевой проходит процесс над 71-летним Ракифом Байрамовым, убившим своего 16-летнего внука Турала Байрамова.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на «Бизим йол».

По утверждению Р.Байрамова, признавшего свою вину, он убил внука, не вынеся оскорблений с его стороны. По его словам, Турал, связавшись с плохой компанией, стал наркоманом и занимался грязными делами, и на попытку деда призвать его к совести стал браниться, используя нецензурные выражения в его адрес и в адрес его сына-шехида.

«Поведение моего внука было невыносимым. В день инцидента я его отругал за то, что он привел к нам домой своих дружков-наркоманов. В этот момент он обругал моего сына-шехида. Я сначала ударил его кулаком, и он, потеряв сознание, упал на пол. Тогда я засунул ему в рот тряпку и перерезал его половой орган, но не отделил от тела, а затем убил его, задушив веревкой. Потом я завернул труп в целлофан и затолкал его под кровать», -  заявил подсудимый.

Родным и близким Р.Байрамов говорил, что внука убили, а тело подбросили под дверь его дома. При этом он категорически запретил родным и близким обращаться в правоохранительные органы. Ему удалось ночью вывезти тело в село Чеменли Агдамского района, где Турал впоследствии и был похоронен.

Дело стало раскрываться после того, как в феврале прошлого года некий Мубариз Мамедов, обратившись в Бинагадинскую районную прокуратуру, сообщил об убийстве неизвестным или неизвестными Турала Байрамова, который похоронен в селе Чеменли Агдамского района. По факту Бинагадинская районная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 120.1 («Умышленное убийство»).

В ходе следствия было установлено, что преступление совершил дед покойного  - Ракиф Байрамов. На основании судебного решения тело Турала было эксгумировано и передано на экспертизу.

Процесс продолжится 27 января.

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