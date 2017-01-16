USD1.7867
EUR1.8959
RUB0.0300
Brent55.64
WTI52.52
Золото1 203.75
S&P 500 Index2 274.64
Nikkei 22519 138.25
Общество

58 человек лишены гражданства Азербайджана за участие в террористической деятельности - ФОТО 16.01.2017 18:36

За участие в экстремистской и террористической деятельности за пределами Азербайджана 58 человек лишены азербайджанского гражданства.

Об этом заявил начальник Государственной миграционной службы (ГМС) АР Фирудин Набиев, выступая на прошедшем в понедельник совещании данного ведомства, посвященном итогам 2016 года.

«На основании поступивших из правоохранительных органов материалов об участии 58 человек в религиозно-экстремистской и террористической деятельности вне пределов Азербайджана Государственной миграционной службой начато исполнение процедуры по лишению этих лиц гражданства Азербайджанской Республики. Документы представлены в суды, и суды уже вынесли соответствующие решения», - сказал Ф.Набиев.

Он подчеркнул, что поскольку принимаемые меры имеют важное значение в плане обеспечения безопасности страны, работа в этой области должна находиться под постоянным серьезным контролем.

Ф.Набиев сообщил, что в 2016 году были выявлены 7956 лиц с двойным гражданством, их имена включены в соответствующую базу и в настоящее время ведется их учет.

Отмечалось также, что за отчетный период в ГМС обратились 95 (вместе с членами семей 209) человек за статусом «беженца». В настоящее время в ГМС зарегистрированы 73 человека из граждан третьих стран, получившие статус беженца.

В рамках подписанного между Азербайджаном и Евросоюзом соглашения о реадмиссии в 2016 году на основании направленных в ГМС уведомлений была осуществлена реадмиссия 120 человек, чья принадлежность к гражданству Азербайджана была установлена.

Ялчин Алиев, Э.Т.

540количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Элтон Джон, Мэрайя Кэри, Антонио Бандерас и другие звезды на свадьбе внучки российского миллиардера – ФОТО – ВИДЕОПранк дня: реакция бакинских парней на девушку с Bentley и без... – ВИДЕОГустой туман или ошибка пилота? Новые подробности крушения турецкого Boeing под Бишкеком – ФОТО - ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОСМИ: Линдси Лохан стала мусульманкой? – ФОТОПользователи Сети затравили 52-летнюю Алену Апину за эротический клип, снятый бакинцем Асланом Ахмадовым – ФОТО - ВИДЕОКонстантин Эрнст ответил армянину, требующему отстранения Аллы Пугачевой от эфира Первого канала – ФОТО - ВИДЕОПлата за убийство: «Стамбульский стрелок» получил $150 тысяч за теракт в ReinaВозросло число погибших во время теракта в Диярбакыре - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОКоманда карабахских сепаратистов все же выступила на фестивале КВН в Сочи - ФОТОМальчик-маска: история ребенка, родившегося с редким дефектом лица - ФОТО - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

17 января03:35 В Страсбурге изберут нового главу Европарламента03:06 В мексиканском штате убиты десять человек, шестеро из которых обезглавлены02:40 СМИ: Лукашенко назвал Viber белорусской разработкой02:10 В Китае из-под воды показалась древняя статуя Будды - ВИДЕО01:43 СМИ: в Турции арестовали террориста, устроившего стрельбу в клубе Стамбула - ФОТО01:21 В Египте восемь человек погибли при атаке на блокпост полиции00:52 Умер последний побывавший на Луне человек - ФОТО00:25 Керри раскритиковал заявление Трампа о миграционной политике ФРГ16 января23:56 Украина подала в Международный суд ООН иск против России23:28 Меры по борьбе с коррупцией успешно продолжаются - ФОТО23:00 Медведев «лайкнул» твит, посвященный сериалу «Шерлок»22:53 Организован прием для руководящих лиц, более десяти раз принявших участие во Всемирном экономическом форуме - ФОТО22:31 Назван самый дорогой в мире футболист22:07 Министр образования принял граждан в городе Ширван - ФОТО21:40 Иран намерен продать нефть и газовый конденсат на $41 млрд за год