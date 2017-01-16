За участие в экстремистской и террористической деятельности за пределами Азербайджана 58 человек лишены азербайджанского гражданства.

Об этом заявил начальник Государственной миграционной службы (ГМС) АР Фирудин Набиев, выступая на прошедшем в понедельник совещании данного ведомства, посвященном итогам 2016 года.

«На основании поступивших из правоохранительных органов материалов об участии 58 человек в религиозно-экстремистской и террористической деятельности вне пределов Азербайджана Государственной миграционной службой начато исполнение процедуры по лишению этих лиц гражданства Азербайджанской Республики. Документы представлены в суды, и суды уже вынесли соответствующие решения», - сказал Ф.Набиев.

Он подчеркнул, что поскольку принимаемые меры имеют важное значение в плане обеспечения безопасности страны, работа в этой области должна находиться под постоянным серьезным контролем.

Ф.Набиев сообщил, что в 2016 году были выявлены 7956 лиц с двойным гражданством, их имена включены в соответствующую базу и в настоящее время ведется их учет.

Отмечалось также, что за отчетный период в ГМС обратились 95 (вместе с членами семей 209) человек за статусом «беженца». В настоящее время в ГМС зарегистрированы 73 человека из граждан третьих стран, получившие статус беженца.

В рамках подписанного между Азербайджаном и Евросоюзом соглашения о реадмиссии в 2016 году на основании направленных в ГМС уведомлений была осуществлена реадмиссия 120 человек, чья принадлежность к гражданству Азербайджана была установлена.

Ялчин Алиев, Э.Т.