Найдено комплексное решение для устранения пробок на «Шемахинке» (круг на стыке 1,4 и 5 микрорайонов у северного въезда в город).

Как заявил 1news.az руководитель пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, для разделения транспортных потоков со стороны Бакинской окружной дороги и дороги Баку – Сумгайыт на Московском проспекте установлены бетонные ограждения.

«Это позволит устранить пробки и заторы на данном участке, разделив транспортные потоки по направлениям и полосам движения», - отметил А.Наджафли.

Тимур Рзаев, И.А.