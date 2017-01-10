В Баку вынесен суровый приговор мужчине, убившему девушку

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился суд над 55-летним Видади Гараевым, обвиняемым в убийстве 22-летней Гюльпери Аслан.

Как сообщили 1news.az в суде, на заключительном заседании под председательством судьи Самира Алиева В.Гараев был признан виновным и приговорен к 14 годам лишения свободы.

Напомним, что летом 2016 года в магазине на территории Насиминского района Баку был обнаружен труп 22-летней Гюльпери Аслан. Как сообщили тогда 1news.az в Управлении полиции Насиминского района, девушка была задушена. По горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве – знакомого девушки, 55-летнего Видади Гараева, который заявил, что убил ее из ревности.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Читайте по теме:

В Баку жестоко убита девушка