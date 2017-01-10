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Общество

В Азербайджане вновь будут выявлены одаренные ученики 10.01.2017 18:20

15 января во всех городах и районах республики стартует первый этап республиканских предметных олимпиад среди учащихся средних школ.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства образования, главной целью данного мероприятия является повышение интереса учащихся к знаниям по различным предметам и выявление одаренных учеников.

В 1-м (городском или районном) этапе ожидается участие 29691 школьника по 8 предметам, из них 28014 учащихся представляют азербайджанский, 1677 – русский сектор.  

Республиканские олимпиады проводятся среди учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов по математике, физике, химии, биологии, информатике, истории, азербайджанскому языку и литературе, географии.

По итогам первого этапа показавшие 60% результатов по каждому предмету трое школьников смогут принять участие в полуфинале.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.

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