Сотрудники Главного управления по борьбе с торговлей людьми (трафикингом) вскрыли факт сексуальной эксплуатации женщин.

Как сообщили 1news.az в управлении, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что жительница Гянджи Айгюн Ханкишиева (1986 года рождения) отправляла женщин в Турцию, в Стамбул, где те подвергались сексуальной эксплуатации и становились жертвами торговли людьми.

А.Ханкишиева задержана, по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.